Glasfasernetz: Swisscom will den TB Glarus zuvorkommen

Die Swisscom ködert in Netstal Hauseigentümer mit superschnellem Internet. «Sie können schon jetzt von einem Anschluss an das Netz der Zukunft profitieren», heisst es in einem Schreiben. Glasfaser ist schneller als jede andere Verkabelung. «Mittel- bis langfristig» würden Übertragungen von 100 Megabit pro Sekunde oder mehr möglich.