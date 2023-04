Mehr ultraschnelles Internet für Glarus Süd

Teile der Gemeinde Glarus Süd wurden bereits in den vergangenen Jahren an das Glasfasernetz der Swisscom angeschlossen. Einige Einwohnerinnen und Einwohner profitieren deshalb heute bereits von ultraschnellem Internet mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s. Nun werden weitere Gebiete mit FTTH (Fibre to the Home) ans Glasfasernetz angeschlossen, welches Bandbreiten von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht. Das teilte die Gemeinde Glarus Süd am Dienstag mit. Der weitere Ausbau sowie der Baubeginn sei von Vertretern der Gemeinde und der Swisscom bereits besprochen. Die sichtbaren Bauarbeiten sollen diesen Sommer beginnen.

Vorarbeiten starten jetzt

Bevor die Glasfaserkabel verlegt werden, sind aber laut Mitteilung noch Vorarbeiten notwendig. Dazu gehört unter anderem das Einholen der Bewilligung für die Ausbauarbeiten auf privaten wie auch öffentlichen Grundstücken. Die Swisscom werde hierfür die Eigentümer kontaktieren.

In einem weiteren Schritt muss die vorhandene Infrastruktur teils aktualisiert werden, um die höheren Bandbreiten übertragen zu können.

Den Ausbaustand überprüfen

Auf www.swisscom.ch/checker kann die Bevölkerung ihre Adresse eingeben und prüfen, welche Leistungen und Produkte an ihrem Standort verfügbar sind. Ausserdem können Interessierte sich für eine automatische Benachrichtigung für ihren Standort eintragen. Die Swisscom werde sie informieren, sobald an deren Wohnadresse neue Informationen zum Ausbau vorlägen, so die Gemeinde. Weitere Informationen zum Swisscom-Netz sind unter www.swisscom.ch/netzausbau zu finden. (mitg/red)