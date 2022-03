Glarus produzierte 2021 mehr Strom als im Vorjahr

Auch die Fotovoltaik-Anlagen produzierten 2021 mehr Strom als im Vorjahr: Es wurden wiederum einige grosse Anlagen wie diejenige am Muttsee in Betrieb oder Teilbetrieb genommen, wodurch die gesamte produzierte Elektrizitätsmenge auf etwa 10 GWh (Vorjahr 7,9 GWh) stieg. In den Ortschaften Bilten, Näfels, Mollis, Linthal und Braunwald werde am meisten Sonnenstrom produziert, wie die Regierung sagt.