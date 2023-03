Wenig Schäden, trotzdem steigende Prämien

Die Glarnersach führt fünf verschiedene Rechnungen. Im Bereich Prävention (Brand- und Blitzschutz und Schutz vor Naturgefahren) schliesst die Rechnung mit einem Plus von 116 000 Franken. Der Bereich Intervention (Feuerwehr) schliesst mit 761 000 Franken im Plus. Die Versicherung im Wettbewerb (Haushaltsversicherung, Haftpflichtversicherung) schliesst mit einem Gewinn von 501 000 Franken und der Kulturschadenfonds (Schäden an Kulturland) mit einem Plus von 186 000 Franken.