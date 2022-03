Glarnersach war elementar gefordert

Mit der Lancierung der rundum erneuerten Haushaltsversicherung wurden auch verschiedene Neuerungen und Verbesserungen realisiert. Der modulare Produktaufbau und die breite Auswahl in Kasko-Deckungen stossen auf grosses Interesse. So konnte der Anteil an der integrierten Rechtsschutzversicherung um ein Viertel gesteigert werden.