GKB mit gutem Halbjahresergebnis

Um auch in Zukunft wachsen zu können, investiere die GKB kontinuierlich in die Weiterentwicklung ihrer Geschäftsfelder. «Wir haben eine starke Innovationskraft im Unternehmen. Das ist eine ausgezeichnete Basis für gezielte Investitionen in die Zukunft», lässt sich GKB-CEO Daniel Fust zitieren. Der Geschäftsaufwand ist entsprechend um 6,7 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr gestiegen. So gehöre die GKB weiterhin zu den produktivsten Banken der Schweiz.