«Das Umfeld hat uns gezwungen, bei den Löhnen sofort zu handeln»

Das Kantonsspital Glarus hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es die Löhne des Pflegepersonals per 1. Juli gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent erhöht. Das Spital kündigt weitere Massnahmen unter dem Titel «Strategie 2025» an, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Verwaltungsratspräsident Arnold Bachmann gibt Auskunft.