Splügen kommt nicht zur Ruhe – eine Misere jagt die nächste

Die Vorzeichen für diese Wintersaison standen eigentlich gut für die Bergbahnen Splügen-Tambo. Die Einschränkungen durch das Coronavirus waren vom Tisch, und das Management rund um Hacher Bernet hatte in den letzten Jahren Ruhe in den Betrieb gebracht. Und jetzt das: «Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Unternehmens treten Geschäftsführer Hacher Bernet und Verwaltungsratspräsident Gerhard Hanhart zurück», teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit.