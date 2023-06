Sanierung als grösste Aufgabe des Spitals Davos

Nach den Herausforderungen der Covid-Pandemie habe sich die Spital Davos AG im vergangenen Jahr wieder in «ruhigere Fahrwasser» begeben können. Das teilte der gemeindeeigene Betrieb am Donnerstag in einer Mitteilung zum Geschäftsjahr 2022 mit. Finanziell ist das Spital zwar weiterhin positiv unterwegs, ruhig bleiben wird es allerdings nicht, denn dessen Gebäude müssen saniert werden. Das kostet eine Stange Geld.