Tanja Johann erweckt die «Zombiehalle» in Glarus wieder zum Leben

Es war ein kleines, gemütliches Lokal, in dem die Cordon bleus über den Tellerrand hinausreichten – weil sie so gross waren. Noch grösser war allerdings die Bestürzung, als im vergangenen August die langjährige Wirtin Astrid Hausberger-Bader starb und somit auch die «Krone» in Glarus Gefahr lief, für immer und ewig zu «verschwinden».