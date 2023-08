Die Raiffeisenbank Glarnerland macht dank höheren Zinseinnahmen mehr Gewinn

Die Raffeisenbank Glarnerland



Die Raiffeisenbank-Glarnerland-Genossenschaft wurde 1929 gegründet. In den zwei Geschäftsstellen in Näfels und Glarus arbeiten 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vier davon sind in Ausbildung. Die Bank weist eine Bilanzsumme von rund 756 Millionen Franken aus und zählt gemäss eigenen Angaben 12’262 Personen zu ihren Kundinnen und Kunden. Davon sind 7’534 als Genossenschafterinnen und Genossenschafter Mitbesitzende der Bank.