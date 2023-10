Nachhaltigkeitsprogramm für Seilbahnbranche

Der Winter rückt in grossen Schritten näher und damit auch die wirtschaftliche Hauptsaison der Schweizer Bergbahnunternehmen. Was die Branche bewegt hat und bewegen wird, war Thema an der am Donnerstag und Freitag im Davoser Kongresszentrum durchgeführten Generalversammlung des Verbands Seilbahnen Schweiz (SBS). Die Seilbahnbranche wolle nicht Probleme pflegen, sondern Lösungen präsentieren, um zukünftige Herausforderungen zu meistern. Unter diesem Credo stellte gemäss einer Medienmitteilung SBS-Direktor Berno Stoffel ein Nachhaltigkeitsprogramm der Bergbahnen Schweiz vor.