Weniger Wasser, weniger Strom, weniger Geld

Unerfreuliche Zahlen musste Verwaltungsratspräsident Martin Schmid an der Generalversammlung der Engadiner Kraftwerke AG am Freitag in Motta Naluns verkünden. «Das letzte Jahr war sehr trocken, und wir hatten 31 Prozent weniger Wasserzuflüsse als in einem Durchschnittsjahr», sagte er. Damit gab es die tiefsten Zuflusswerte seit Inbetriebnahme der ersten beiden Kraftwerksstufen im Jahr 1970.