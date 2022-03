«Für uns ist es eine extrem grosse Ehre»

Mit 205 Mitarbeitenden, davon 18 Lehrlingen sowie unzähligen Hightechmaschinen, entwickelt, produziert und montiert Wild & Küpfer in Schmerikon «hochpräzise Kunststoff-Teile und Baugruppen für die komplexesten Anwendungen unserer Kunden». Am Donnerstag hat das Unternehmen den Prix SVC Ostschweiz gewonnen (Ausgabe vom Freitag). Die Jury lobte die Kompetenz der Kunststofffachleute sowie des Managements und hob die lokale Verankerung trotz internationaler Ausrichtung hervor. «Werte gehören hier nicht nur zur Imagebroschüre, sie werden vorgelebt», so die Jury.