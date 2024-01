Kleine und mittlere Skigebiete polieren Bergbahnenbilanz auf

Die Feiertage über Weihnachten und Neujahr sind von grösster Bedeutung für die Bergbahnen im Kanton Graubünden. Rund 20 bis 25 Prozent des Gesamtverkehrsertrages werden in diesen Tagen generiert, wie die Branchenorganisation Bergbahnen Graubünden (BBGR) in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Im Vergleich mit dem von Schneemangel geprägten Vorjahr, wo vielerorts an Weihnachten Mountainbike-Aktivitäten statt Schneesport angeboten wurden, erfolgte in diesem Jahr wieder einmal ein Saisonstart nach Mass.