Das «Märchenhotel» Braunwald sticht seine Schweizer Konkurrenz aus

Schon im letzten Jahr landete der Braunwalder Betrieb in den Top 50. In diesem Jahr konnte das «Märchenhotel» einige Plätze gutmachen und klettert vom 35. auf den 13. Platz. Für den Award wurden Ausstattung, Gästebewertungen und Kinderbetreuung der Hotels verglichen. Ausgewertet wurden 745 Familienhotels aus 15 europäischen Ländern. Unter den 50 prämierten Hotels befinden sich 31 in Österreich, zehn in Deutschland, sieben im Südtirol sowie je eines in der Schweiz und in Griechenland. Gewonnen hat das «Familotel Sonnenpark» in Hessen.