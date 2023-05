Wo sich Geisteswissenschaften und Technik die Hand reichen

Die Bündner Regierung hat grünes Licht gegeben: Damit kann der Joint-Master-Studiengang Digital Communication and Creative Media Production in Chur im Herbst starten. Davon sollen auch junge Bündnerinnen und Bündner profitieren, wie Studiengangleiterin Bianca Bärlocher und Thomas Hodel, Leiter des Instituts für Multimedia Production an der Fachhochschule Graubünden (FHGR), im Interview sagen. Angeboten wird der neue Studiengang in Zusammenarbeit mit der Universität Fribourg.