Wo die Glarner Fischerszene einen guten Fang macht

von Ariane Streiff

Man muss schon wissen, wohin man will. Keine auffälligen Werbetafeln und kein Schaufenster, welche die Aufmerksamkeit auf den Laden an der Landstrasse 54 in Oberurnen lenken könnten. Eine alte Holztreppe im ehemaligen Industriegebäude führt vorbei an schlichten Wänden in Weiss zur ebenso unauffälligen Metalltüre. Dahinter findet man sich in einem ungeahnten Angler-Eldorado wieder. Als Angler wird man sich hier sogleich im Element fühlen.