Es gibt nichts kleinzureden

Das Problem ist nicht zu überhören. In Davos fehlen bezahlbare Wohnungen. Heute und vor allem auch in naher Zukunft. Das ist ­keine aus dem Hut gezauberte These, es sind Fakten. Bei der Gemeinde Davos als grosse Wohnungsanbieterin ist aktuell gerade mal eine Wohnung leer. Von total 166. Die Situation betrifft Einheimische, zu kämpfen hat auch der Wirtschaftsstandort. Die Problematik ist branchenübergreifend, der Ernst der Lage zeigt sich speziell am Beispiel der Forschungsinstitute.