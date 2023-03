Ein kleines WEF der Bündner Tourismusbranche

Unter dem Motto «Ändern, was sich verändert» wurde am Donnerstag im Davoser Kongresszentrum der Graubünden Tourismustag eröffnet. Die Stimmung unter den rund 150 angereisten Vertreterinnen und Vertreter der Branche war positiv. Kein Wunder, das Geschäft brummt. Das zeigt sich an den Logiernächtezahlen – die Bündner Hotellerie verzeichnete das beste Januar-Ergebnis seit 2011 (Ausgabe vom Mittwoch).