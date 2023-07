Das Kraftwerk an der Plessur soll Strom für 40’000 Menschen liefern

Es hatte sich schon im Winter abgezeichnet: Das Projekt für ein Wasserkraftwerk an der Plessur zwischen Litzirüti und Lüen wird aus der Schublade geholt (Ausgabe vom 18. Februar). Jetzt ist die Wiederaufnahme der Idee beschlossene Sache. Das Projektkonsortium Wasserkraft Plessur will das Kraftwerk Pradapunt bis frühestens im Jahr 2030 realisieren. Das schreibt das Konsortium in einer Mitteilung von Donnerstag.