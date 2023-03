«Mich ärgert vor allem das Abstimmungsresultat»

Der Bündner alt Ständeratspräsident Christoffel Brändli geht mit der aktuellen Bündner Politik hart ins Gericht. Die verpasse es, bei für Graubünden wichtigen Fragen in Bern geeint aufzutreten. Als Beispiel nennt Brändli den knapp gescheiterten Versuch von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, das Projekt Chlus auf die Liste der prioritär zu realisierenden Schweizer Kraftwerke setzen zu lassen. Der heute 79-jährige Brändli war in den Jahren 1984 bis 1995 Bündner Regierungsrat, danach sass er bis ins Jahr 2011 Ständerat. In der Amtsperiode 2007/08 präsidierte er das «Stöckli».