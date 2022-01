Elektroautos überholen gerade die Verbrennermotoren

Im letzten Herbst wurde in der Schweizer Autobranche eine Grenze geknackt, deren Überwindung nicht so früh erwartet wurde: Bereits über 50 Prozent der in der Schweiz im November neu zugelassenen Fahrzeuge fahren mit einem alternativen Antrieb (BEV – Batterie-elektrisches Fahrzeug, Plug-in-Hybrid oder Hybrid). Dies vermeldete kürzlich der Touring Club Schweiz (TCS). Im Zeitraum September bis November ist der Anteil der Steckerfahrzeuge und Hybride ohne Stecker auf 52 Prozent gestiegen. Hybrid-Autos stützen sich auf einen elektrischen und einen Verbrennungsantrieb.