Ein grosser Batzen für die Schweizer Alpen

Wie die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden am Donnerstag mitteilte, sind ihr Massnahmen zur Pflege und Unterhaltung der Alpen deshalb seit der Gründung im Jahr 1940 ein wichtiges Ziel. Die Notwendigkeit der Unterstützung zeige sich in den eindrücklichen Zahlen: In den Jahren 2017 bis 2021 waren es insgesamt 8,3 Millionen Franken Spenden, die für Sanierungsarbeiten von Alpen eingesetzt wurden.