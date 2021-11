«Ein erlebenswürdiger Akt»

Gut 40 Leute haben sich eingefunden in einem unterirdischen Saal neben dem Churer Bahnhof. Fast alles Männer, fast alle im Anzug, einige in Camouflage. Ein «Festakt zur Begründung der Kooperation», stand auf der Einladung. Zwei neue Partner haben zusammengefunden: die ibW Höhere Fachschule Südostschweiz, zugleich die Gastgeberin. Und die Schweizer Armee, Kommando Ausbildung. Sie werden an diesem Abend vereinbaren, dass sie «aktiv versuchen, Bestandteile der militärischen Ausbildung in zivilen Weiterbildungen anzurechnen und abzustimmen», wie es in der Medienmitteilung heisst.