Ein Blick hinter die Kulissen der Kreativfabrik

von Hans Speck

Die Einladung der Kreativfabrik in Ziegelbrücke stiess bei Kindern und Erwachsenen auf grosses Interesse. Nebst einem Blick hinter die Kulissen der Verlage kam das eher jugendliche Publikum in den Genuss einer Erzählung aus dem soeben erschienenen Kinderbuch «Wie der grosse Bär an den Himmel kam». Es stammt aus der Feder der Kinderbuchautorin und Astrophysikerin Cecilia Scorza, die ihre Geschichte mit dem «Grossen Bär» mit den beiden zusätzlichen Sternbildsagen «Die Leier» und «Andromeda» zur Freude des Publikums ergänzte.