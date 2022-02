Diese Fehler gilt es bei der Steuererklärung zu vermeiden

Aktion «Steuertelefon»



In Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden «Treuhand Suisse» und «Expert Suisse» hat die «Südostschweiz» die Aktion «Steuertelefon» ins Leben gerufen. An zwei Terminen können Leserinnen und Leser ihre Fragen bezüglich Steuern an Expertinnen und Experten aus der Treuhandbranche stellen. Der erste Termin wurde am Donnerstag erfolgreich durchgeführt. Das nächste Steuertelefon findet am Dienstag, 8. Februar, zwischen 17 und 19 Uhr statt. Die Fragen können direkt über die Hotline 081 255 55 33 gestellt werden. Sollte man beim ersten Versuch nicht durchkommen, lohnt es sich, es ein wenig später noch einmal zu versuchen. Am Dienstag werden die Fragen von Sabrina Bundi, Treuhänderin und KMU-Finanzexpertin, und Kevin Russi, Rechtsanwalt und Steuerexperte, beantwortet. Fragen können im Vorfeld auch per Mail an steuern@suedostschweiz.ch eingereicht werden.