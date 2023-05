Die Wiese grün lassen

Wo sind denn auf einmal all die Wohnungen hin? Noch vor fünf Jahren warnten schweizweit Zeitungen und Newsportale vor «Geisterstädten», die gebaut würden. Und jetzt: In Chur standen letzten Sommer gerade einmal 40 Wohnungen leer – Inserate blieben durchschnittlich zehn Tage veröffentlicht. Im Engadin, Davos und in anderen Tourismusregionen gleicht die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung einer Lotterie.