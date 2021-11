«Die Situation ist wirklich prekär dieses Jahr»

Das «Hard Rock Hotel» und das «Alpen Gold Hotel» (vormals «Intercontinental») sind zwei bekannte Betriebe in der Davoser Hotellerie. Beide suchen in diesen Tagen noch Personal für die Wintersaison, die in wenigen Wochen startet. Im «Alpen Gold Hotel» fehlen derzeit noch knapp 45 Fachkräfte von insgesamt 180, im «Hard Rock Hotel» knapp 20 von insgesamt 100. «Vor allem in der Küche und im Service ist es dieses Jahr schwierig, das nötige Personal zu finden», sagt Mario Gubi, Direktor des «Alpen Gold Hotels».