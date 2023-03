Chur – die Stadt der Detailhändler

Wer in Chur seinen Wocheneinkauf erledigen möchte, hat die Qual der Wahl. Oder einen unglaublichen Luxus. Denn Coop und Migros sind in der Bündner Hauptstadt massiv vertreten. Und es werden immer mehr. Auch je zwei Aldi und Lidl-Filialen sind auf Stadtgrund angesiedelt. Zehn Coop-Filialen, davon ein Coop City und vier Coop Pronto finden sich in Chur. Eine elfte, der Coop Pronto an der Masanserstrasse, wird im August diesen Jahres eröffnet.