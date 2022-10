Die Hackertricks reichen von Fake-Liebe bis zur Erpressung

Im Internet können die sehnlichst erträumte Partnerschaft oder vielversprechende Investition in Sekunden verpuffen. Mit perfiden Maschen werden Menschen getäuscht, um im Netz das grosse Geld zu machen. Der vermeintliche Traum liegt nur einen Klick oder eine Bareinzahlung entfernt und stürzt die betroffene Person unter Umständen in finanzielle Not. Die Täterschaft sitzt dabei Tausende Kilometer weit weg, zum Beispiel in Nigeria, Russland oder auf den Philippinen.