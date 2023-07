Vor gut einem Jahr nutzten die Schweizer Stromlieferanten die Gunst der Stunde. Sie kündigten an, die Strompreise um durchschnittlich 47 Prozent erhöhen zu wollen. Begründet wurde dies mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen. Die Frage, ob Elektrizitätswerke Kriegsprofiteure sind, lag auf der Hand. Umso mehr als die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich die angekündigten Strompreiserhöhungen hart kritisierte. Trotz des Krieges seien die Stromproduktionskosten in der Schweiz nicht gestiegen, argumentierte die KOF.