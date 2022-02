Die GKB und die Kohle

Vergangene Woche veröffentlichte ein Konsortium aus 30 internationalen NGO eine Liste von Banken, die Kredite vergeben oder in Unternehmen der sogenannten «Global Coal Exit List» investieren, wie die Klima-Allianz Schweiz in einer Medienmitteilung schreibt. Diese Liste umfasst demnach die «1032 weltweit aktivsten Unternehmen der Kohlebranche», wie die Klima-Allianz Schweiz weiter mitteilt – sie ist ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen für den Klimaschutz in der Schweiz.