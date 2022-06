Die ganze Eisenbahnschweiz schaut nach Graubünden

Es wird wahrscheinlich die grösste Marketing-Aktion in der Geschichte der Rhätischen Bahn (RhB). In diesem Jahr soll ein 1,91 Kilometer langer Zug über die Albulalinie fahren, die 1904 eröffnet wurde und seit 2008 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. «Wenn alles klappt», wie Renato Fasciati ergänzt. Der RhB-Direktor steht vor einer grossen Lokomotive des Typs GE 4/4 vor dem dem Infrastrukturstützpunkt in Landquart. «Diese Lokomotive wird in den kommenden Monaten Werbung für den Weltrekordversuch machen», erklärt Fasciati anlässlich der Medienorientierung an diesem Mittwochmorgen.