Die Baustellen des Kantons Graubünden

Graubünden verzeichnete im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorcoronajahr 2019 ein Logiernächteplus von 5,8 Prozent. Das zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Also durchaus erfreulich. Das sieht auch Ernst «Aschi» Wyrsch so. Er ist ​Präsident von Hotelleriesuisse Graubünden. Und doch sagt er: «Ich beurteile die aktuelle Situation in meiner 30- bis 35-jährigen Karriere als eine der spannendsten, die wir je hatten.» Er erklärt das mit der 100-prozentigen Nichtplanbarkeit, die zurzeit vorherrsche. «Auf der einen Seite haben wir ein extrem erfreuliches Gästenutzungsverhalten.