Die Axpo hat für ihren Strom 29 Mal den Muttsee gefüllt

Die Aktionäre der Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) – die Axpo und der Kanton Glarus – haben am Donnerstag an der Generalversammlung in Glarus die Jahresrechnung 2020/21 genehmigt. Die Kraftwerke Muttsee, Limmern, Hintersand und Tierfehd der KLL produzierten im Geschäftsjahr 2020/21 total 1,62 Milliarden Kilowattstunden Strom. Diese Menge entspricht dem Jahresverbrauch von 405 000 durchschnittlichen Vierpersonenhaushalten. Damit lag die Jahresproduktion leicht unter den 1,75 Milliarden Kilowattstunden des Vorjahres, wie die Axpo in einer Mitteilung schreibt.