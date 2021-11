Der Schweizer Koch des Jahres hat die Hausnummer «7132»

Die gastronomische Elite der Schweiz ist an diesem Montag nach Vals gerufen worden. Und wenn unter der Einladung der Name Urs Heller steht, dann kommen sie alle – selbst ins hinterste Bündner Tal bei Wintereinbruch. Nur der «Sommelier des Jahres» Mathieu Quetglas strandete auf dem Weg von Rougemont vorübergehend in Andermatt, bis ihm klar wurde, dass kein Weg mehr über den Oberalppass führt. Der Westschweizer schaffte es mit etwas Verspätung dann doch noch.