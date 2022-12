«Ich erzähle gern davon, was der christliche Glaube mir bedeutet»

Bevor das Interview beginnt, ist es Läderach-Chef Johannes Läderach ein Anliegen, kurz selbst auf dieses intensive Jahr zurückblicken zu können. Und was Läderach erzählt, beeindruckt auch in aller Kürze. Er erzählt vom Wachstum. In Indien, China, den USA. Von der dritten Fabrik in Bilten. Vom Firmenjubiläum und von Innovation. Aber auch von der Cyberattacke und seinen persönlichen Empfindungen zur Schule Hof Oberkirch. Er spricht aber auch davon, dass nach seinem Geschmack gewisse Themen nicht prominent genug erwähnt werden.