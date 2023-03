Hausaufgaben und Denkanstösse für die Tourismusbranche

Ein Zurücklehnen gibt es für Leistungsträger im Bündner Tourismus nicht. Wer sich in dieser Branche nicht dauernd auf die Hinterbeine stellt, agiert und sich etwas einfallen lässt, ist schnell weg vom Fenster. Das betrifft sowohl die Erfüllung der Wünsche der zahlenden Gäste, wie auch die Erwartungen der lohnempfangenden Mitarbeitenden. Und die wollen erst mal gefunden werden. Richtig und wichtig war es darum, dass die Themen Fachkräftemangel und neue Arbeitswelt, das sogenannte New Work, am Graubünden Tourismustag in Davos ins Zentrum gestellt wurden.