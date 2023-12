Disentis geht ohne Schuhgeschäft ins neue Jahr

Am unteren Ende der Via Alpsu im Zentrum von Disentis liegt es, und noch hat es eine Woche lang geöffnet: das Schuhgeschäft von Giusep Caduff. 23 Jahre führte Caduff dieses Geschäft, die ersten zehn Jahre in einem Lokal schräg vis-à-vis, danach 13 Jahre am jetzigen Standort. «Es lief gut», sagt Caduff, «auch wenn es eine Weile dauerte, bis ich wusste, was die Kundinnen und Kunden wünschen.» Dass er jemals ein Schuhgeschäft führen würde, war nie geplant. Die Übernahme des Geschäfts sei spontan erfolgt.