Davoser Bergbahn-Töchter mit Umsatzplus

Die wichtigsten Schlüsselzahlen in den Geschäftsberichten 2021/22 der Davoser Sportbahnen Pischa AG und der Bergbahnen Rinerhorn AG sind gegenüber dem Vorjahr in die Höhe geklettert. Beide Betriebe, es sind Tochterunternehmen der Davos Klosters Bergbahnen AG (DKB), können mit den Ergebnissen zufrieden sein. Ihnen gleich ist aber auch, dass grössere Investitionen in Anlagen getätigt werden müssen.