Das WEF plant mit weniger Teilnehmenden

Das vergangene World Economic Forum (WEF) bleibt vor allem durch einen Begleitumstand in Erinnerung. Es war das erste Jahrestreffen in Davos, das schneelos durchgeführt wurde. Aufgrund der Covid-Pandemie fand der Grossanlass nicht wie üblich mitten in der Wintersaison im Januar statt, die WEF-Organisation hatte sich für eine Verschiebung auf Mai entschieden. Das erleichterte nicht nur die vielen infrastrukturellen Aufbauarbeiten, auch verkehrstechnisch verlief das WEF 2022 ohne Probleme. Gefragt war aber ein Sondereffort der Hotellerie.