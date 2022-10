Das Dach der Schule Schwanden liefert nun Strom

Die Technischen Betriebe Glarus Süd haben auf dem Dach des Primarschulhauses in Schwanden eine grosse Solaranlage in Betrieb genommen. Die Anlage ist mit einer Spitzenleistung von 118 Kilowatt-Peak nicht nur eine der leistungsstärksten in Glarus Süd, sondern bedeutet auch einen ansehnlichen Zuwachs an Sonnenenergie, schreiben die Technischen Betriebe Glarus Süd (TBGS) in einer Mitteilung. Mit dieser Leistung können etwa 25 bis 30 Vier-Personen-Haushalte mit Strom versorgt werden.