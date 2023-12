Da kommt kein Marktschreier

Davos ist nicht irgendein kleines Tourismusörtchen in den Bergen, Davos ist eine Destination, die insbesondere wegen des World Economic Forum weltbekannt ist. Hier wird die Butter auf dem Brot von jenem Geld bezahlt, das die Gäste ausgeben. Zufriedene Gäste geben mehr aus und umso dicker wird der Brotaufstrich. Wer also in Davos die touristischen Geschicke leitet, trägt eine entsprechend grosse volkswirtschaftliche Verantwortung. Werden diese Ansprüche erfüllt, wird die Person gefeiert, wenn nicht, wird sie gefeuert.