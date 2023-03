Was heisst eigentlich «too big to fail»?

Die Schweizer Problembank Credit Suisse (CS) war «too big to fail» - zu gross, um in Konkurs zu gehen. Deshalb hat sich die Regierung in Bern vehement für eine Übernahme des Geldinstituts durch die Konkurrenzbank UBS eingesetzt. Eine neue Finanzkrise scheint nun zunächst abgewendet. Doch Unsicherheiten rund um als systemrelevant eingestufte Banken bleiben.