Chur investiert weiter – und schreibt trotzdem schwarze Zahlen

Der Churer Finanzdirektor Urs Marti konnte den Medien am Donnerstag wie in den vergangenen Jahren fast schon üblich einen Ertragsüberschuss in der Churer Rechnung präsentieren. Das sei im Coronajahr 2021 keine Selbstverständlichkeit, hielt Marti fest: «Die Jahresrechnung ist durch Corona viel weniger krank geworden, als man es erwarten durfte.» Die Pandemie habe auf Gemeindeebene viel weniger Auswirkungen als auf Bundes- und auch weniger als auf Kantonsebene gehabt. Alles in allem schätzt der Churer Säckelmeister, dass das Ergebnis nur um 2 bis 2,5 Millionen Franken geschmälert wurde.