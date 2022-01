Bündner Gemeinden wollen CO2-Ausstoss bei Zweitwohnungen reduzieren

In Graubünden gibt es rund 80’000 Zweitwohnungen, schweizweit gar 700’000. Das Potenzial, bei deren Bewirtschaftung Geld, Energie und somit auch CO 2 -Emissionen einzusparen, ist gross. Leerstehende Zweitwohnungen wurden in der Vergangenheit oft über mehrere Wochen geheizt, damit die Gäste bei ihrer Ankunft eine angenehm warme Raumtemperatur vorfanden. Damit soll nun Schluss sein. Das Bundesamt für Energie (BfE) hat 2019 mit einer Pilotgemeinde im Wallis eine Kampagne mit dem Titel «Make Heat Simple» (das Heizen einfacher machen) gestartet. Im Rahmen dieser Kampagne sollen sich die teilnehmenden Gemeinden an die Zweitwohnungsbesitzerinnen und Zweitwohnungsbesitzer wenden und sie vom Einbau einer Heizungsfernsteuerung überzeugen. Bei Neubauten und Sanierungen ist dieser gemäss der Bündner Energieverordnung bereits Pflicht.