Bündner Energieplan ärgert die Zürcher

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) gelangt am Mittwoch via Twitter mit folgendem Statement an die Öffentlichkeit: «Wir sind an einem Ausbau der #Marmorera-Staumauer im @kanton_gr interessiert & möchten Investitionen tätigen, doch fehlen uns heute leider die notwendigen Sicherheiten.» Damit verweist das Unternehmen auf einen Artikel des «Tages-Anzeigers» zu einem «Knatsch» zwischen dem EWZ und dem Kanton Graubünden. Der strittige Punkt: die Bündner Wasserkraftstrategie 2022–2050. Der sinnbildliche Schauplatz: der Lai da Marmorera.