Bergbahnen mit der Wintersaison zufrieden - dank technischer Beschneiung 

Die Bündner Bergbahnen können nicht mehr ganz ans Topergebnis der vergangenen Wintersaison anknüpfen. Gesamthaft 8,5 Prozent weniger Gäste und 6,9 Prozent weniger Transportumsatz verzeichneten die 23 in der Statistik erfassten Bergbahnunternehmen. Im Vergleich zum Fünf-Jahres-Durchschnitt vermeldet der Branchenverband ein Plus von rund zwei Prozent. Er hält deshalb in einer Mitteilung fest: «Die Branche ist insgesamt zufrieden.» Unter Berücksichtigung der Teuerung entspreche der Transportumsatz dem Niveau vor der Pandemie.