Blaue Öko-Kassenzettel sollen von Buttikon aus die Schweiz erobern

Sie ist eine dieser Ideen, bei der man sich an den Kopf fasst und denkt: «Warum bin ich nicht selbst darauf gekommen?». Die Rede ist von ökologischen Kassenzetteln. Für Schweizerinnen und Schweizer gab es bisher nur die Wahl: Will ich eine Quittung oder will ich keine? Um die Umwelt zu schonen, verzichten immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten auf den Ausdruck, denn für die herkömmlichen Kassenzettel müssen Chemikalien verwendet werden, um die Schwarzfärbung durch Wärme zu erreichen.